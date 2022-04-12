Aynı günde dört hastaya ameliyatsız kalp kapağı takıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde aynı gün içinde dört hastaya tüm gün süren işlemlerle ameliyatsız, transkateter yöntemle aort kapağı takıldı.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kadir Uğur Mert önderliğinde gerçekleşen işlemler sonrasında hastalar iki gün içinde şifa ile taburcu edildi.

Doç. Dr. Kadir Uğur Mert konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Türkiye'de sayılı merkezde yapılan ameliyatsız aort kapağı yerleştirmesi işlemlerine üniversitemiz bünyesinde devam ediyoruz. Eskişehir ve çevre illere verdiğimiz hizmet nedeniyle yoğun olarak çalışmaktayız. Hafta içi yeterli vakit bulamamamız nedeniyle bu işlemleri Cumartesi günü gerçekleştirmek zorunda kaldık. Cerrahi açıdan yüksek riskli olan ve ani ölüm riski bulunan bu hasta grubunun tedavisini vakit geçirmeden tamamladık. Bu süreçte her zaman özveri ile çalışan ekip arkadaşlarıma, hiçbir beklentileri olmadan hafta sonlarından fedakârlık yaparak görevlerinin başında olmaları nedeniyle teşekkür etmek isterim. COVID-19 gibi bir pandemi olsun ya da olmasın sağlık çalışanlarımız her zaman özveri ile çalışmaktadır. Ekip olarak Eskişehir ve çevre illerde ihtiyacı olan tüm hastaların kalplerine dokunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.