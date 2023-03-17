Aynı kamyon 3 gün içerisinde 2 kez aynı tenteye çarptı

Eskişehir'de bir kamyon aynı dükkânın tentesine 3 günde 2 defa çarparak tenteyi kullanılamaz hale getirdi.

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi'nde bulunan bir dükkânın tentesi yoldan geçen kamyonun çarpması sonucunda kırıldı. Aracın 3 gün içerisinde 2 defa aynı tenteye çarpması işletme sahibini şaşkınlığa uğratırken, mekanizması bozulan tente kullanılamayacak hale geldi. Tenteye çarpan aracın sürücüsü ise her defasında olay yerinden kaçtı. Şoföre ulaşarak iletişime geçen esnaf, sürücünün masrafları karşılamayı kabul ettiğini ancak ertesi gün konuştuklarında ise şahsın aradıkları kişi olmadığını söylediğini ve bir süre sonra hattını kapattırdığını öne sürdü. Aynı durumun sürekli başına geldiğini ve adeta bıktığını kaydeden esnaf, tentelerinin 3 sene içerisinde 8 defa daha kamyonlar tarafından kırıldığını söyledi. Şikâyetçi olan esnaf, zararının karşılanmasını bekliyor.

“Aynı olay 3 yıl içerisinde 7 ya da 8 kere başımıza geldi”

Tentelerinin ilk kırıldığı zaman çok korktuğunu ancak artık buna alıştığını söyleyen Kaya, “Pazartesi günü sabah saat 09.30'da tam dükkânı açmadan 5-6 dakika önce bir kamyon geliyor, tentemize çarpıyor ve tentemiz hasar görüyor. Yetkililere ve bunu yapan kişilere ulaştık, ilgilenmelerini istedik, vazifemizi yaptık. Bu saatten sonra onlardan haber bekliyoruz, zararımızı tazmin etsinler diye gerekli adli mercilere de müracaat edeceğiz. Aynı olay 3 yıl içerisinde 7 ya da 8 kere başımıza geldi. Böyle olmasını istemiyoruz, artık şoförlerin dikkatsizliğinden mi kaynaklanıyor bilemiyoruz. Her akşam tentemizi toplamamıza rağmen o kadar yanaşıyorlar ki komşularımızın yazılarına bile çarpıyorlar. Şaka gibi, 3 yılda 8 defa aynı olay başımıza geldi. Mavi araç çarpma sesini duyunca birden durdu, ondan sonra kendi arabasına bir şey olmadığını görünce kaçtı herhalde. İlk zamanlar korkuyorduk ama artık alıştık. Aynı şey 8'inci defa olunca ‘vurdular' dedikleri zaman ‘kim vurmuş acaba' diye soruyoruz. Çarpan arkadaşla görüştüğümüz zaman bize telefon numarasını verdi, onu aradığımızda ise ‘akşam iş çıkışı geleyim, görüşelim ve masrafınız ne kadarsa karşılayayım' dedi. Ancak dün aradığımızda ise ‘ben pastanede çalışıyorum, başka şehirde yaşıyorum ve bahsettiğiniz kişi değilim' diyerek olayı geçiştirdi. Telefon hattını kapatmış. Dün akşam açıktı ama bugün sabah aradığımız ulaşamadık” dedi.

"Defalarca oluyor"

Mehmet Çetin Kaya'nın dükkanında çalışan Meral Aydoğdu ise “Sürekli meydana gelen bir olay, her sene 2 defa aynı şeyi yaşıyoruz. Sürekli tentemize çarpıp geçiyorlar ve kaçtıkları zaman kendilerine ulaşmakta zorlanıyoruz, ancak plaka üzerinden ulaşabiliyoruz. Çarpan şahıslar genellikle ortadan kayboluyor. Böyle şeyler defalarca oluyor, ilk kez olan bir şey değil” şeklinde konuştu.