Aynı lobutu 3'üncü defa kırdılar

Eskişehir'de duyarsız sürücüler tarafından kaldırımdaki lobutun 3'üncü defa kırılması çevre esnafının tepkisini çekti.

Odunpazarı ilçesi, İstiklal mahallesi, Demirciler sokaktaki kaldırımda bulunan bir lobut 3'üncü defa kırıldı. İşlek olmasıyla bilinen sokaktaki lobutun dikkatsiz sürücüler tarafından kırıldığı düşünülüyor. Çevre esnafı duruma tepki gösterirken, bahsi geçen lobutun günlerce aynı yerde kırık bir şekilde durduğu görüldü. Kaldırımdan geçen vatandaşların ayağına takılan ve defalarca kırılmasıyla yoldan geçenleri şaşkınlığa uğratan lobut, yeniden tamir edildi. Çevre esnafı ise onarılan lobutların tekrardan kırılmamasını umut ediyor.

Demirciler Sokak'taki bir esnaf, “Acaba bu arabaları kullananların gözleri görmüyor mu, defalarca aynı yere nasıl çarpabilirler? Buradan geçen sürücüler çok dikkatsiz davranıyorlar” diyerek tepkisini dile getirdi.