Aynı park aynı görüntüler

Eskişehir'in Yenibağlar mahallesinde yer alan oturma bankları ve çocuk parkının bulunduğu alana saçılan çöpler, görenlerin tepkisini topluyor.

Yenibağlar mahallesinde çocuk parkı ve oturma banklarının bulunduğu alan, çöplerin etrafa atılması nedeniyle geçtiğimiz haftalarda ulusal basında yer almıştı. İHA'nın haberinden sonra temizlenen parkta, yine aynı görüntüler oluştu. Parkın büyük kısmına yayılan “strafor köpük” parçaları dikkat çekerken, çeşitli plastik atıkların da saçıldığı görüldü. Mahallede yaşayan vatandaşlar, çocukların parkta uzun süre vakit geçirmesine dikkat çekerek, yetkililerden temizlik konusunda yardım istedi.