Ayşe Tuba'yı koruyan kardeşine basit yaralamadan bin lira ceza

Eskişehir'de sokak ortasında vahşice katledilen Ayşe Tuba Arslan, olaydan 7 ay önce eski eşi Yalçın Özalpay ile tartışması sonucu kardeşini çağırdı. Ayşe Tuba Arslan'ın kardeşi Timuçin Arslan ile Yalçın Özalpay'ın kavgasıyla ilgili açılan davada Timuçin Arslan'a bin lira para cezası, Özalpay'a ise 16 ay hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Yalçın Özalpay, boşanma davası açan eşi Ayşe Tuba Arslan'ın evine gitti. Yalçın Özalpay, Ayşe Tuba Arslan'a “Seni öldüreceğim, seni sürüm sürüm süründüreceğim” diyerek tehdit etti. Özalpay'ın evinin önünden ayrılmaması üzerine Ayşe Tuba, kardeşi Timuçin Arslan'ı arayarak yardım istedi. Eve gelen Timuçin Arslan, Özalpay ile kavga etmeye başladı. Olay sonucu iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Ayşe Tuba'nın, Özalpay'ın kendisine tehdit ve hakarette bulunduğuna dair iddiasına takipsizlik kararı verirken, savcılık hem Ayşe Tuba hem de Özalpay hakkında ‘eşe karşı kasten yaralama' suçundan dava açtı. Kardeş Timuçin Arslan ve Yalçın Özalpay hakkında karşılıklı olarak yaralama suçundan başka bir dava açarken, iki dosya birleştirildi.

Mahkeme Ayşe Tuba'nın öldürülmesi sebebiyle, hakkında açılan davanın düşürülmesine karar verirken, Timuçin Arslan'a bin lira para cezası verdi. Yalçın Özalpay'a ise Ayşe Tuba'ya yönelik basit yaralama suçundan 12 ay, Timuçin Arslan'a yönelik eylem nedeniyle 4 ay hapis cezası verildi.

Olayın geçmişi

Olay, 11 Ekim 2019'da merkez Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yıllık kocasından yaklaşık 6 ay önce boşanan Ayşe Tuba Arslan (46), mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi. Bu esnada eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen Yalçın Özalpay (53), yanında taşıdığı satırla Arslan'a Atatürk Bulvarı üzerinde yürüdüğü esnada saldırdı. Kafatası ve yüzünden derin yaralar alan Arslan'ın yardımına olayı gören çevredeki vatandaşlar koştu. Cani adamın elinden kadını kurtaran çevredeki vatandaşlar, saldırganı burada linç etmek istedi. Olay yerinden yaklaşık 100 metre kadar kaçan saldırgan, çevredekiler tarafından tekrar yakalandı.