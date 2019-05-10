Ayten Usta'da Ramazan ayında anlamlı sergi

Eskişehir'de hizmet veren Ayten Usta Gurme Restoran, Ramazan ayında misafirlerini 'Kırık Lokma Kırk Hat' isimli sergide hat sanatıyla çizilmiş eserlerle buluşturacak.

Ayten Usta olarak bilinen emekli öğretmen Ayten Çetin, Ramazan ayı dolayısıyla restoranlarında ağırlayacakları misafirlerini hat sanatıyla çizilmiş eserlerden oluşan sergiyle buluşturacak. Ayten Çetin, düzenlenecek olan sergide amaçlarının Allah'ın insanlara verdiği mesajları iftar öncesi ve sonrasında hatırlatmak olduğunu söyledi. Çetin, "Ramazan ayı insanlarımızı çok kutsal, manevi iklimlerde yaşatan bir ay. Bu ayda yemeğin yanında insanlara Allah'ın bize vermiş olduğu mesajları da iftar öncesinde ve iftar sonrasında da hatırlatalım istedik. Bu amaçla ilimizde sevilen bir hat sanatçısıyla, gerçekten bizim çok takdir ettiğimiz bir insanla sergi açalım istedik. Çok büyük ilgi göreceğini umuyoruz, insanlarımızın bu konuda daha duyarlı olacağını düşünüyoruz" dedi.

Sergilenecek olan eserlerin çizimini yapan hat sanatçısı Emre Özdemir ise, "Sergimizde günümüz insanlarının ihtiyacı olan mesajlar yer alıyor. Eserlerimde en çok rızkın Allah'ta olduğunu vurguladım. Sergimizde rızıkla alakalı kaygı duyulmaması gerektiğiyle ilgili çok fazla mesaj olacak. Eserlerimizde yine az yemekle ilgili sözler var. Örneğin mide boşsa vücut sağlamdır, kese boşsa din sağlamdır gibi. Birliktelik çağrısı veren mesajlarımız var. Buna da örnek olarak tenhaca yemek yemekte ne fayda var sözümüz verilebilir. İftar saati sergimize çok uygun. İnsanların sadece bedeni ihtiyaçlarını değil ruhi ihtiyaçlarını da karşılayacakları güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Öte yandan Ayten Usta Gurme Restoran'da yapılacak olan sergi 13 Mayıs Pazartesi günü başlayıp Ramazan ayı bitene kadar devam edecek.