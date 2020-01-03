Ayten Usta'nın kadın çalışanlarından Başkan Ataç'a teşekkür

Ahmet Ataç'ı ziyaret eden Ayten Usta Gurme Restoran çalışanı kadınlar, dahil oldukları Mavi Bayrak uygulamasından dolayı teşekkür etti.

Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren işletmelerin yetkilileri ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Son olarak Tepebaşı Belediyesi'nin, işletmelerin kendini yenileyen ve geliştiren kuruluşlar olması hedefiyle yürüttüğü Mavi Bayrak uygulamasına katılan Ayten Usta Gurme Restoran sahibi Ayten Çetin ve işletme çalışanları, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Çetin, “İşletmemiz Mavi Bayrak uygulamasına dahil oldu. Bizlere bu programda yer verdikleri için Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkür etmek istedik. Biz kadın çalışanlardan oluşan bir işletmeyiz. Ahmet Başkanımızın Tepebaşı'nda kadınlara yönelik hassasiyetini ve çalışmalarını beğeni ile takip ediyoruz. Bunun için de ayrıca tebriklerimizi iletmek istedik” diye konuştu.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Başkan Ataç ise “Ayten Usta çalışanları ve yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Ayten Usta işletmesi, Tepebaşı'nda hizmet kalitesi standartlarını yükselten bir işletme ve yapılan değerlendirmeler neticesinde Mavi Bayrak uygulamamıza dahil edildi. Kadının üretken olması ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi. Örneğin meclis üyelerimiz, muhtarlarımız da ne kadar kadın ağırlıklı olursa biz de o kadar mutlu oluyoruz. Çünkü kadınımızın elinin değdiği her iş daha güzel oluyor. Eskişehir'de bu tip işletmelerin artmasını temenni ediyorum” sözlerini kullandı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.