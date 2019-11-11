Ayvacık Mahallesi Cemevi törenle açıldı

Ayvacık Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Arslan, Sarı Saltık Ocağı'ndan Ali Ekber Yurt ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri Mustafa Mansız'ın ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Eski Genel Sekreteri Mustafa Mansız anısına çevre düzenlemesinin yapıldığı Ayvacıklılar Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi'nin açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Alevi dedesi Ali Demir'in duaları ile başladı.

Açılışta konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ‘cemevinin' cemevinden başka bir adının olmadığını söyledi. Odunpazarı Belediye Meclisinde aldıkları kararla cemevlerini ibadethane olarak tanıdıklarını belirten Başkan Kurt, bu nedenle de soruşturma geçirdiklerinin altını çizdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olarak devam edebilmesi için cemevlerine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, “Ayvacık Mahallesi Cemevi belki köye dönüşü, köyde yaşamayı kolaylaştıracak bir ortam

sağlayabilir. Burada Alevi- Sünni fark etmeden inancını yaşayabilen insanların toplanması gerekir. Laik devletin de bütün inançlara sonuna kadar saygılı olması ve onlara ibadet özgürlüğünü kolaylaştırıcı her türlü hamleyi yapması gerekiyor. Hayırlı uğurlu olsun, inşallah birliğimiz sürekli olur. Birlikte çok büyük işler yapabiliriz. Bu cemevinin yapılışına katkıda bulunan bütün arkadaşları, derneğin yönetim kurulu üyelerini ve belediyelerimizi kutluyorum. Bir dayanışma içinde gerçekleştirmiştir, bunun da sürekli hale gelmesini sağlamak bizim görevimiz. Eskişehir'in Alevi köylerinin birçoğuna cemevi yapılabilir. Biz de bu 5 yıllık dönemde Gündoğdu Mahallesi'ne mutlaka ‘cemevi' adıyla, bir cemevi yaparak, insanların kullanımına tahsis edeceğiz. Böylelikle de barışı, kardeşliği gerçekleştirme şansımız olur. Burada Aleviliğin hoşgörüsünü ve vefasını gösteren bir incelik var, onu da vurgulamadan geçemeyeceğim; çevre düzenlemesi, park ve bahçeye sevgili dostumuz Mustafa Mansız'ın adını vermek önemli bir özellik” dedi.

Açılışta konuşma yapan isimlerden biri de Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç oldu. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, açılan tesisin sadece Ayvacık'a değil bölgeye hizmet edeceğine dikkat çekerek, “Bu tesisin açılmasında dernek başkanımıza, muhtarımıza, Büyükşehir, Odunpazarı Belediyelerimize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü buraya farklı gözle bakmak lazım. Bu tesis, Ayvacık'ın halkına, köylüsüne hizmet etmenin yanı sıra civardaki bütün insanları da buraya toplayacaktır. Sadece Ayvacıklıların değil, bölgenin tesisi olacaktır. Burada cem ibadeti edilecek, Aleviliğin felsefeleri konuşulacak ancak aynı zamanda kadınlara, erkeklere kurslar ve bilgiler verilmesi de önemli bir husustur. Bunların programları da yapılırsa bu tesis o kadar güzel noktalara gelir ki buradaki yankıyı şehirden duyarız. O açıdan buranın yönetilmesinde yapılacak şeyler olduğunda bize de haber verilirse bizler de katkı veririz ve buranın daha doğru ve düzgün biçimde yönetilmesi sağlanır” dedi.

Başkan Ataç, Eskişehir'in birçok etnik gurubu içinde barındırması nedeniyle çok şanslı bir kent olduğunu anlatarak, şöyle devam etti: “Tabi Alevilerin tarihten gelen çok ciddi sıkıntıları oldu, çok zulümler çektiler. Ama bu konuda Eskişehir gerçekten çok farklı bir kent. Eskişehir, her türlü insanın rahatlıkla yaşayabildiği bir şehir haline geldi. İşte Çerkez'i, Alevi'si, göçmeni, mültecisi, Romanları gibi birçok etnik grubu barındırmaktadır. Bu kadar büyük etnik grupların bir arada yaşayıp Eskişehir'i yüceltmek için verdikleri emekler ise çok önemlidir. Çünkü bu bir renk skalası, renk zenginliğidir. O açıdan ben Eskişehir'i çok şanslı bir şehir olarak görüyorum. Eskişehir, hem cumhuriyet hem de barış kentidir. Bu barışın, Alevi'siyle, Sünni'siyle hep sürmesini temenni ediyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından cemevinin yapılmasında katkıda bulunanlara teşekkür plaketleri takdim edildi. Ardından da açılış törenine katılanlar, cemevini gezdi.