Ayvalık'ta beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru memleketinde toprağa verildi

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde görevli Polis Memuru Hakan Duyar, memleketi Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği bünyesinde görev yapan 46 yaşındaki Polis Memuru Hakan Duyar, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Vefatıyla ilçe halkını ve mesai arkadaşlarını yasa boğan Duyar'ın cenazesi Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen resmî törenle toprağa defnedilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderildi.

Polis Memuru Duyar'ın cenazesi Eskişehir'in Mihalgazi ilçesine bağlı Bozaniç Mahallesi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Mihalgazi Kaymakamı Ali Emre Deniz, Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Duyar'ın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Polis Memuru Duyar'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.