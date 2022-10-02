Azerbaycan programları yeni akademik yılı Bakü'de düzenlenen törenle başladı

Bakü'de düzenlenen törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ali Rıza Altunel, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın, Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları Koordinatörü Prof. Dr. Azer Hatemov, veliler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşma yapan Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesi'nin 2009 yılından bu yana açık ve uzaktan eğitim sistemi ile Azerbaycan'da eğitim faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, “Covid-19 pandemisi ile bütün dünyada, örgün eğitim veren üniversiteler uzaktan eğitim ile öğretim faaliyetlerini sürdürdüler. Anadolu Üniversitesi ise 40 yıldır, yaşam boyu öğrenme sloganı ile her yaştan herkese istediği bölümü okuma ve eğitim alma fırsatı sunuyor. Bugün burada yer alan öğrencilerimiz sadece eğitim ve öğretim hayatlarında üniversiteye başlamadı aynı zamanda Anadolu Üniversitesi gibi büyük bir ailenin mensubu oldular. İnanıyorum ki sizler elde ettiğiniz başarılar ile Anadolu Üniversitesini gururlandıracaksınız” dedi.

Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ali Rıza Altunel ise Anadolu Üniversitesi'nin köklü ve büyük bir üniversite olduğunu, bu üniversitenin bayrağı altında bulunmanın ayrı bir güzellik olduğunu söyledi. ATİB Başkanı Cemal Yangın da iş hayatının eğitimli insanlara ihtiyacı olduğunu belirterek, "Eğer bir ülkede iş yapmak istiyorsanız o ülkede insan kaynaklarını güçlendirmelisiniz. Ekonomi eğitimle başlar. Eğitimsiz hiçbir alanda ilerleme mümkün değildir" diye konuştu.