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Azra bebek 2 yaşında

Eskişehir’de yaşayan ve hidrosefali hastası olan Azra bebek, ikinci yaş gününü kutladı.

Eskişehir'de yaşayan ve hidrosefali hastası olan Azra bebek, ikinci yaş gününü kutladı.


Türkiye'nin yaşaması için seferber olduğu minik Azra, sevenleri tarafından doğum gününde unutulmadı. Geçtiğimiz günlerde ülke gündemine oturan vatandaşların ve devlet kurumlarının yardım etmek için adeta seferber olduğu doğuştan hidrosefali hastası olan Azra bebek 2 yaşına girdi. Hidrosefali hastası küçük kızın ikinci yaş günü sevenleri tarafından evinde kutlandı.

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