Babalar Günü'ne özel satranç turnuvasında madalyalar sahibini buldu

Eskişehir'de Babalar Günü'ne özel olarak düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren sporcular madalyalarını aldılar.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Eskişehir'de 17-18 Haziran 2023 tarihinde Babalar Gününe özel olarak satranç turnuvası düzenlendi. Eskişehir Atatürk Stadyumu Satranç Salonu'ndaki turnuva 8 yaş ve altı, 12 yaş ve altı ve açık kategori olarak toplam 3 kategoride gerçekleştirildi. Turnuvaya 50 sporcu katılım gösterdi. Her kategoride dereceye giren ilk üç sporcuya madalya, açık kategoride 40 yaş üstü en iyi erkek sporcuya ise kupa ve madalya verildi.