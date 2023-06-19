Babalar Günü'ne özel satranç turnuvasında madalyalar sahibini buldu

Eskişehir’de Babalar Günü’ne özel olarak düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren sporcular madalyalarını aldılar.
Eskişehir'de Babalar Günü'ne özel olarak düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren sporcular madalyalarını aldılar.
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Eskişehir'de 17-18 Haziran 2023 tarihinde Babalar Gününe özel olarak satranç turnuvası düzenlendi. Eskişehir Atatürk Stadyumu Satranç Salonu'ndaki turnuva 8 yaş ve altı, 12 yaş ve altı ve açık kategori olarak toplam 3 kategoride gerçekleştirildi. Turnuvaya 50 sporcu katılım gösterdi. Her kategoride dereceye giren ilk üç sporcuya madalya, açık kategoride 40 yaş üstü en iyi erkek sporcuya ise kupa ve madalya verildi.