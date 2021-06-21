Babalar için özel online konser

Odunpazarı Belediyesi, Babalar Günü'nü düzenlediği ‘Online Oda Müziği Konseri' ile kutladı.

Eskişehirli sanatçılar Nazlı Avcı, Neslihan Erol, Burcu Yazıcı, Zehra Özyazgan, Aygül Yerlikaya tarafından verilen Babalar Günü Konseri, Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal medya hesapları ve Odunpazarı TV Youtube sayfasında yayınlandı.

Kemanda Nazlı Avcı ve Neslihan Erol, viyolada Burcu Yazıcı, Zehra Özyazgan, viyolonselde ise Aygül Yerlikaya'nın olduğu konserde sanatçılar, Klasik Müziğin babası olarak bilinen Brahms'ın 4 bölümden oluşan Yaylı Beşli'sini çaldı. Babalar Günü Konseri, izleyicinin de büyük beğenisini kazandı.

Konser öncesinde grup adına konuşan Burcu Yazıcı, kendilerini izleyen herkese teşekkür etti. Uzun süre sahnelerden ayrı kaldıklarını ifade eden Yazıcı, “Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt'un başkanlığında uzun süredir çok güzel konserlerle sizlerle beraber oluyorduk. Pandemi nedeniyle bu konserlerimize ara vermek zorunda kaldık. Babalar Günü Konseri ile sizlerle tekrar beraberiz. Başta Başkanımız Kazım Kurt olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutluyoruz” dedi.