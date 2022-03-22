Babanın intihar etmeden önceki itirafı oğlunu kurtardı

Eskişehir'de evinin bodrumunda tavana asılı olarak bulunan 2 çocuk annesi Beyhan Biçer'in (41) öldürülmesiyle ilgili şüpheli olarak tutuklandıktan sonra cinayeti itiraf ederek cezaevinde intihar eden eşi Ercan Biçer (47) ve ile oğulları Caner Biçer'in (21) tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Beyhan ve Ercan Biçer'in oğlu Caner Biçer hakkında, ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan beraat kararı verildi.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Kozlubel Mahallesi'nde 26 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşti. 41 yaşındaki 2 çocuk annesi Beyhan Biçer, eşi ve oğlu tarafından evinin kilerinde asılı vaziyette ölü bulundu. Olay yerinde bulunan ve ‘Ben ölmek istiyorum. Bu yükle daha fazla yaşamak istemiyorum. Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazan intihar notundaki el yazısı, evde bulunan pasta tarifi yazılı defterle karşılaştırıldı. Karşılaştırma sonucunda nottaki el yazısının Beyhan Biçer'e ait olduğu tespit edildi. İntihar notunda eşi Ercan Biçer (47) ve oğlu Caner Biçer'in (21) parmak izlerine de rastlandı.

Baba ve oğlu şüpheli olarak soruşturmaya dahil edilmişti

İlk belirlemelere göre intihar olarak değerlendirilen olay hakkında, cinayet şüphesi üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Notta parmak izlerinin bulunması ve olay günü jandarmaya verdiği ifadelerdeki çelişki üzerine, koca Ercan Biçer ve oğlu Caner Biçer soruşturmaya şüpheli olarak dahil edildi.

Telefon dinlemeleri cinayet şüphesini artırmıştı: “Kanıt yok”

Soruşturma kapsamında baba Ercan Biçer ve oğlu Caner Biçer'in telefon görüşmeleri Eskişehir 2. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla takibe alındı. Ercan Biçer'in 15 Mart 2021 tarihinde arkadaşı ve akrabaları ile yaptığı telefon görüşmelerinde, eşini öldürdüğü ile ilgili imalarda bulunduğu kaydedildi. Ercan Biçer'in yeğeni ile olan telefon görüşmesinde, “İnşallah açık verecek bir şey konuşmamışımdır. Böyle şüpheleri üzerime çekecek bayağı şey yaptım ama” ifadelerini kullandığı tespit edildi. Ercan Biçer'in çocukluk arkadaşı H.Y. ile yaptığı telefon görüşmesinde, H.Y.'nin “Kendine güveniyorsun abi, temiz iş yapmışsın yani” demesi üzerine Ercan Biçer'in “Kanıt yok” ifadeleri dinlemeye takıldı.

Baba ve oğul hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti

Telefon görüşmesi kayıtlarının yanı sıra Beyhan Biçer'in eşarp ve elbisesi üzerinde Ercan ve Caner Biçer'in karışım halinde DNA örneklerine rastlanmasının üzerine yeniden gözaltına alınan Ercan Biçer, ‘eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayın şüphelileri Ercan Biçer ve Caner Biçer hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, tutuklu yargılanan Ercan Biçer hakkında ‘eşi kasten öldürmek' ve tutuksuz yargılanan Caner Biçer hakkında ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Hazırlanan iddianame Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Eşini tek başına öldürdüğünü itiraf ederek cezaevinde intihar etmişti

Davanın ikinci duruşmasından önce sanık Ercan Biçer'in cinayeti tek başına işlediğini, oğlunun bir ilgisi olmadığını avukatına söyleyerek tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği öğrenildi.

Davanın karar duruşmasına ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Caner Biçer ve taraf avukatları katıldı. İddia makamı esas hakkında verdiği mütalaada, sanık Ercan Biçer'in cezaevindeki ölümü nedeniyle hakkındaki kamu davasının düşmesine, sanık Caner Biçer hakkında annesine karşı ‘kasten öldürme' suçunu babasıyla birlikte işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

“Ben annemi öldürmedim”

Karardan önce son sözleri sorulan Caner Biçer, annesini öldürmediğini söyleyerek, “Ben annemin ölüm saatinde Eskişehir merkezindeydim. Ben annemi öldürmedim, suçsuzum” dedi.

Oğlu beraat etti

Mahkeme heyeti, sanık Ercan Biçer hakkındaki ‘eşi kasten öldürme' suçundan açılan kamu davasının düşmesine ve sanık Caner Biçer'in ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan beraatine karar verdi.