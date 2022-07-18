Babasıyla bina yıkımında çalışan 17 yaşındaki çocuğun üzerine kolon devrildi

Eskişehir'de, babasıyla birlikte bir binanın yıkımında çalışan 17 yaşındaki işçi, yıkım esnasında üzerine kolon devrilmesi sonucu yaralandı.

Olay, Sütlüce Mahallesi Eğitimciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir binanın yıkım çalışmaları esnasında göçük meydana geldi, babasıyla birlikte çalışan 17 yaşındaki U.B.'nin üzerine kolon devrildi. Yardımı koşan baba ve diğer işçiler, yaralıyı kendi imkânlarıyla binanın dışına çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından, yaralı U.B. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. U.B.'nin bacağından yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.