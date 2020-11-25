Baca yangını korkuttu

Eskişehir’de dün gece meydana gelen ve çevrede paniğe sebep olan baca yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Eskişehir'de dün gece meydana gelen ve çevrede paniğe sebep olan baca yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Odunpazarı ilçesi İki Eylül caddesi Tanış sokakta bulunan 3 katlı bir binada, kurumu temizlenmeyen bacada, sobanın yakılması sebebi ile yangın meydana geldi. Çevrede paniğe sebep olan yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.