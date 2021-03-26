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Baca yangını paniğe neden oldu

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde evin bacasında çıkan yangın kısa süreliği paniğe neden olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde evin bacasında çıkan yangın kısa süreliği paniğe neden olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.


Yangın, Günyüzü ilçesi Özler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çetin A., isimli vatandaşa ait evin çatısı kısmından dumanlar çıktığı gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının bacadan çıktığı belirledi. Ekipler ardından yangını büyümeden söndürdü. Yangından dolayı evdeki bazı eşyalarında zarar gördüğü öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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