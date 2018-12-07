Bacadan sıçrayan kıvılcım kömürlüğü küle çevirdi

Eskişehir'de, bir evin kömürlüğünde meydana gelen yangın, çevre ikametlere sıçramak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Ümraniye Sokakta bulunan müstakil bir evin kömürlüğünde meydana geldi. İddialara göre, gece saatlerinde bacada biriken kurumun yanması ve kıvılcımlarının kömürlüğe sıçraması sonucu yangın çıktı. Üç ikametin ortasında bulunan kömürlüğü kısa sürede alevler teslim aldı. Çıkan yangın esnasında ikamet sahipleri, oluşan yoğun dumanı fark ederek dışarı çıktı. Eskişehir İtfaiyesine durumu bildiren vatandaşlar, kendi imkânlarıyla da yangına müdahale etmeye başladı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ise, rüzgârın da etkisiyle büyüyen alevleri kömürlüğün iki ayrı bölgesinden müdahale ederek söndürdü.

Öte yandan meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ve yaranma yaşanmazken, rüzgârın ters yöne esmesi ile oluşabilecek kazan patlamasının da önüne geçildi.