Bagajında yolcu taşıyan otomobile bin 665 TL ceza yazıldı

Eskişehir'de bir otomobilin bagajında yolculuk yapan şahsın görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, araç plakasına bin 665 TL ceza yazdı.

Dün sosyal medyada yayılan araç bagajında yolculuk fotoğrafı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Sosyal medya üzerinden yapılan takip ve KGYS / PTS kamera kayıtlarının incelenmesiyle, ekipler tarafından bagaj kısmında yolcu taşıyan aracın plakası tespit edildi. Otomobilin tescil plakasına ‘Araç dışında yolcu taşımak' suçundan bin 665 TL idari para cezası tutanağı düzenlendi.