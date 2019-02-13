Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında yapıldı. Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İlçe Kaymakamları ve diğer kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda, kentteki uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan çalışmalar, mücadelenin geldiği nokta ve alınması gereken tedbirler konusunda değerlendirmeler yapılacağını belirten Vali Çakacak, uyuşturucu ile mücadelenin ülkemizin en önemli ve en hassas konularından biri olduğunu dile getirdi.

Çakacak, İçişleri Bakanlığı'nın, özellikle son yıllarda başta terör ve teröristle mücadele olmak üzere, uyuşturucu ve diğer tüm alanlarda çok büyük bir mücadele verdiğini söyleyerek, “Yapılan binlerce operasyonla tüm terör örgütleri ve suç örgütleri âdeta nefes alamaz hâle getirilmiştir. Gerek FETÖ'ye, gerek DHKP-C'ye, gerekse PKK'ya ölümcül darbeler indirilmiştir. Başta Cumhurbaşkanımız ile İçişleri Bakanı'mız olmak üzere tüm devlet erkinin en çok titizlendiği bir konu ise uyuşturucu ile mücadele konusudur. Ülkemizin terör örgütlerine karşı verdiği çok boyutlu, kararlı ve başarılı mücadelesi, bu örgütlerin gerek finansmanında, gerekse insan kaynağının temininde kullandığı uyuşturucu ticaretini büyük oranda engellemiştir. Uyuşturucu ile mücadele konusu, aslında terörle mücadeleyle birlikte yapılması gereken bir çalışma. Çünkü terörü finanse eden en önemli konulardan birisi de uyuşturucudur. Gençliğimizi, geleceğimizi zehirleyen konulardan bir tanesi budur. Bu toplantılar, toplantılarda aldığımız kararlar ve onların sahada uygulaması arzu edilen hedefe ulaşmamız için büyük önem arz etmektedir. Şunu memnuniyetle ifade etmek gerekir ki toplumumuzu ve özellikle gençlerimizi derinden etkileyen uyuşturucu ve uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda ilimiz en etkin şekilde mücadele etmektedir. Emniyetimizin ve jandarmamızın başarılı çalışmaları takdire şayandır. Bu anlamda kolluk birimlerimizce uyuşturucu arzının önlenmesine yönelik, uyuşturucu satıcılarına karşı yürütülen operasyonlarda çok önemli başarılar elde edilmektedir. Tüm kolluk kuvvetlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik görevlilerinin veya kamu kuruluşlarının işi olmadığını anlatan Vali Çakacak, “Bu konuda toplumun tam bir dayanışma ve seferberlik ruhuyla hareket etmesi gerekmektedir. Uyuşturucu ile mücadele kararlılık ve süreklilik arz etmeli, sağlıklı nesillerin yetiştirilebilmesi için ailelere ulaşılmalı, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutacak çeşitli aktivelere yönlendirilmeleri sağlanmalı, madde kullanımına müsait olan metruk binaların yıkımı bir an önce tamamlanmalı, boş araziler asla ihmal edilmeden kontrol altında tutulmalıdır. Ve bu işler için mevcut projelerin bilinilirliğini ve işlevlerini artırmanın yanında, yeni projeler de geliştirilmelidir. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığı'mızca geliştirilen narkotik madde satışına yönelik ihbar projesi olan “UYUMA” projesinin bilinirliği ve kullanımı yaygınlaştırılmalı; Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızda kurulan “Açık Kapı” birimlerimiz uyuşturucuyla mücadelede daha işlevsel bir noktaya ulaştırılmalıdır” diye konuştu.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilimizde yapılan çalışmaları değerlendiren Vali Çakacak, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“İlimizin genel durumuna baktığımızda 2018 yılında uyuşturucu ile mücadele kapsamında Emniyet ve Jandarma 834 olay gerçekleşmiş olup, bu olaylarda bin 230 kişiye işlem yapılmış ve bunlardan 137 kişi tutuklanmıştır. 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne madde kullanımı ön tanısı ile 642 başvuru yapılmış; 291 hastaneye nakil, 220 nakil reddi, 13 yerinde müdahale, 44 olay yeri terk, 28 polise teslim şeklinde sonuçlanmıştır. Hastane AMATEM Polikliniği'ne başvuran hastaların ayakta ve/veya yatarak tedavisi sağlanmaktadır. AMATEM Polikliniği ve AMATEM Servisi İlimiz Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hizmet vermeye devam etmektedir. AMATEM Polikliniği'ne 2018 yılında 2 bin 292 kişi ayaktan, 244 kişi yatarak tedavi başvurusunda bulunmuştur ve tedavi edilmiştir. Bilindiği üzere; 2018 - 2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Plânı yayımlanmış olup, kurulumuz üyesi kurum ve kuruluşların iştiraki ile Eskişehir ili 2019 yılı İl Eylem Plânı hazırlanmış ve hazırlanan eylem plânı çerçevesinde mücadele sürdürülmektedir”

Tüm kamu kurum ve kuruluşların, muhtarların, duyarlı vatandaşların, ailelerin ve emniyet güçlerinin mücadelesi sonucu şehirde başarılı çalışmalar gerçekleştirildiğini söyleyen Vali Çakacak, toplantının verimli geçmesini dileyerek, ”Eskişehir'imizin ve Ülkemizin güvenliğinin sağlanmasına, uyuşturucu ile etkin mücadele edilmesine önemli katkılar sağlamasını temenni ediyor; aktif bir şekilde devam edecek mücadelemizin 2019'da daha başarılı sonuçlar doğurmasını umuyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Halk Sağlığı ve emniyet birimleri tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda, ilimizde yapılan çalışmalar hakkında sunumlar yapıldı.

Toplantıda, uyuşturucuyla mücadelede mevcut durum, mevcut risk haritası, tespit edilen yeni gelişmeler, sorunlar ve alınması gerekli tedbir ve yapılması gereken faaliyetler görüşülerek sonrası için yapılacak çalışmalarla ilgili kararlar alındı.

Ayrıca, uyuşturucu maddelerin kullanımı ve dağıtımının önlenmesi yönündeki çalışmaların karalılıkla sürdürülmesi gerektiği yönünde görüş birliğine varıldı.