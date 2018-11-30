Bağışladıkları organlarıyla onlarca hastaya umut olacaklar

Törende bağışçılara organ bağışı kimliklerinin yanında Bağışçı Sertifikası ve çeşitli hediyeler verildi.

Özel Gürlife Hastanesi, Organ Bağışı Haftasında yoğun çalışma yürüterek Kasım ayı boyunca 25 duyarlı vatandaşın tüm organlarını bağışlamasına vesile oldu. Sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal projelerde de duyarlı olduğunu gösteren hastane yönetimi, Organ Bağışı Haftası'nda, yeni açılmasına rağmen diğer hastanelerden farklı olduğunu göstererek 25 duyarlı vatandaşın tüm organlarını bağışlamasına önayak oldu.

“25 duyarlı vatandaşımızın kampanyaya katılımı sağlamış bulunmaktayız”

Özel GürLife Hastanesinde gerçekleşen ödül töreninde konuşan Başhekim Dr. Ali Özademir, 25 duyarlı vatandaşın organ bağışı kampanyasına destek verdiğini belirterek, “Eskişehir'de yeni açılmamıza rağmen hastanemizde vermiş olduğumuz sağlık hizmetleri ile farklılığımızı gösterirken, Organ Bağısı Haftası nedeniyle organ bağışı gibi önemli bir sosyal projede çalışanlarımızın hasta ve hasta yakınlarımızın bilgilendirilmesini gerçekleştirdik. Organ bağışı bilincinin geliştirilmesi ve kampanya katılımının arttırılması konusunda üzerimize düşen görevin ne denli önemli olduğunun bilinciyle çalışarak ve diğer sağlık kurumlarına da örnek teşkil edecek şekilde çalışanlarımız ve hastalarımızdan oluşan 25 duyarlı vatandaşımızın kampanyaya katılımı sağlamış bulunmaktayız. Bu konuda önemli bir başarıyı yakaladığımızı düşünmekteyim. Biz GürLife ailesi olarak her zaman toplum yararına olan sosyal projeleri desteklemeye ve elimizden geldiğince katılımı sağlamaya özen göstereceğiz. Ben de bir kez daha hem hastanem hem de organ bekleyen tüm vatandaşlarımız adına duyarlı katılımcılara çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından 25 duyarlı vatandaşa organ bağışı kimlikleri, Bağışçı Sertifikası ve çeşitli hediyeler hastane yönetimi tarafından takdim edildi.

Öte yandan törene, hastane yönetiminin yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü Organ Bağış Birimi görevlileri Zeynep Kozulu ve Tülay Çelik Yalçın da katıldı.