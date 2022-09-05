Bahar, Han'ın gururu oldu

Han'ın Kayı mahallesinde yaşayan ve kendi kıt imkânları ile hazırlandığı üniversite sınavlarında büyük bir başarı göstererek Boğaziçi Üniversitesini kazanmayı başaran Bahar Gökbel ilçenin gururu oldu, burs almaya hak kazandı.

Lise eğitimini ilçedeki Şehit Bayram Özden Çok Programlı Anadolu Lisesinde tamamlayan Gökbel, Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törende İstanbul Eskişehirliler Derneği yöneticileri plaket verdikleri Bahar'ı kutlayıp burs sözü verdi. Dernek Başkanı Orhan Aktepe, “Yöremizde kısıtlı imkânlarla eğitim alan öğrencilerimizin başarıl olması bizleri mutlu ediyor. Gerçekten Boğaziçi'ni kazanmak kolay değil, kızımızın eğitimi boyunca destekçisi olacağız” dedi.

Han İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Mete de törende yaptığı konuşmada, “Han ilçemiz eğitimde iyi noktalarda. Lise ve üniversite sınavlarında çok sayıda öğrencimiz başarılı oldu” diye konuştu.