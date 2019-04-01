Bahar Şenlikleri spor heyecanı başladı

Geleneksel Bahar Şenlikleri Spor Etkinlikleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Hukuk Fakültesi kadınlar basketbol mücadelesiyle başladı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Salonu'nda kıran kırana geçen mücadelede iki taraf da son anlara kadar galibiyeti kovaladı. Karşılaşmada sevinen taraf 34-32'lik skorla İİBF oldu. Karşılaşma sonunda her iki takım da birbirlerini tebrik ederek, gelecek maçlar için başarılar diledi.

Fakülte ve yüksekokul takımlarının katılımı ile basketbol ve voleybol branşlarında gerçekleştirilecek müsabakalar, 3 Mayıs'a kadar devam edecek. Turnuva kapsamında gruplardan çıkma şansı elde eden takımlar; çeyrek final, yarı final, final ve 3'üncülük mücadelesi için kıyasıya mücadele edecekler. Turnuva 3 Mayıs'ta oynanacak final mücadelelerinin ardından sona erecek.

Turnuvaya, Hukuk Fakültesi galibiyetiyle başlayan İİBF Kadın Basketbol Takımı'nın bir sonraki rakibi ise Eczacılık Fakültesi olacak. Karşılaşma 8 Nisan'da ESTÜ Spor Salonu'nda oynanacak. Bahar Şenliklerine mağlubiyete rağmen iyi bir mücadele örneği göstererek başlayan Hukuk Fakültesi ise ya devam ya da tamam maçında ise 5 Nisan'da Eczacılık Fakültesi ile karşılaşacak. Bu karşılaşma da ESTÜ Spor Salonu'nda oynanacak.