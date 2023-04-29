Baharla birlikte saksı çiçeklerinin toprak değişimi zamanı geldi

Eskişehir'de bahar mevsiminin başlamasını ardından çiçeklerin toprak değişim zamanı gelirken, bu çalışma esnasında çiçek köklerinin hava ile temasının çok fazla olmaması gerektiği belirtiliyor.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte evlerde muhafaza edilen saksı çiçeklerinin toprak değişimi önem kazandı. Saksı çiçeklerinin uzun ömürlü yaşaması için toprak değişiminin dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor. Ev çiçekleri ve salon çiçeklerinin bakımının Eskişehir'de yaklaşık 20 yıldır çiçekçilik işiyle uğraşan Levent İmrak, uzun geçen kış döneminin ardından uykuya yatan çiçeklerin tekrar canlanıp güzel bir görüntüye kavuşması için toprak değişiminin önemli noktalardan biri olduğunu vurguladı. İmrak, toprağı değiştirirken havayla temas etmemesinin bu işlemin önemli bir püf noktası olduğunu söyledi.

Havaların ısınmasıyla birlikte bahar aylarının gelmesiyle vatandaşların evlerinde bulunan saksı çiçeklerinin bakımlara ihtiyacı olduğunu belirten çiçekçi Levent İmrak, “Uzun geçen bir kış sürecinden sonra uykuya yatan, gelişimini durduran saksı çiçeklerinin baharla birlikte tekrar canlanıp güzelleşmesi için bazı bakımların yapılması gerekiyor. Bunların başında da toprakların değişimi var. Saksı çiçeklerinin toprakları değiştirilirken tamamen bütün toprakları değiştirilmemeli. Saksıdan çiçeği çıkardığımız zaman toprakları bir kalıp halinde olur. Toprakların kenarlarından az miktarla alıp köklerin çok fazla hava alması sağlanmamalı. Gereken bazı çiçekleri bir veya iki boy büyük saksılara almamız da gerekebilir. Çünkü her sene çiçekler büyüyor. Bazen bir önceki senenin saksıları büyük gelebiliyor. Bunun için saksıyı bir boy oranında büyütmemiz gerekiyor. Toprağı kalıp halinde aldığımızda çok fazla boşaltmadan, köklerin hava almasını sağlamadan yeni saksıya ekip yeni toprak ilavesiyle bu işlem gerçekleştirilebilir” diye konuştu.

“Genelde çiçekli bitkilerde toprak değişimi yapılır”

Saksı çiçekleri için bu işlemin genel itibariyle aynı olduğuna ifade eden İmrak, genellikle yeşil yapraklı çiçekli bitkilerde toprak değişim işleminin yapıldığını dile getirerek şunları söyledi:

“Çiçeklerin birçok çeşidi vardır. Kimisi soğanlıdır, kimisi ağaç kabuklarından beslenir. Mesela orkideler ağaç kabuklarıyla beslenir. Bazı soğanlı bitkilerde kış mevsiminde veya yaz mevsiminde açan çiçekler olur. Soğanlar genellikle kış mevsiminde açarlar. Bunların topraklarını değiştirmelerine gerek yoktur. Genelde yeşil yapraklı bitkilerde çiçek açan çiçekli bitkilerde toprak değişimi yapılır. Dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri köklerinin hava almamasını sağlamaktır. Uzun süre havayla temas haline olmaması gerekir. Eski topraktan arındırırken çok fazla toprak boşaltılmamalı. Yeni toprak ilave edildikten sonra bitki besinlerinin takviyesiyle bu işlem gerçekleştirilebilir.”

Çiçekli Levent İmrak, vatandaşlardan kendilerine toprak değişimi için talep olduğunu, değişim işlemini tarif ederek işlemin püf noktalarını söyleyerek toprak değişimini vatandaşların kendilerinin yapması gerektiğini tavsiye ettiklerini de sözlerine ekledi.