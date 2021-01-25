Bahçe duvarından aşırarak buzağı çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

Eskişehir'de bir evin bahçesine duvarları aşarak giren 2 hırsızın buzağıyı çalma görüntüleri güvenlik kamerasına takıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivrihisar ilçesi Nasrettin Hoca mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki bir evin bahçesine giren 2 hırsız, bahçede bulunan buzağıyı yaklaşık 1 buçuk metrelik duvarın üzerinden atlatarak çaldı. Hırsızların buzağıyı çalma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızlar çaldıkları buzağıyı binek araca bindirerek birkaç dakika içerisinde gözden kayboldu.