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Bahçe duvarından aşırarak buzağı çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

Eskişehir’de bir evin bahçesine duvarları aşarak giren 2 hırsızın buzağıyı çalma görüntüleri güvenlik kamerasına takıldı.

Eskişehir'de bir evin bahçesine duvarları aşarak giren 2 hırsızın buzağıyı çalma görüntüleri güvenlik kamerasına takıldı.


Edinilen bilgilere göre olay, Sivrihisar ilçesi Nasrettin Hoca mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki bir evin bahçesine giren 2 hırsız, bahçede bulunan buzağıyı yaklaşık 1 buçuk metrelik duvarın üzerinden atlatarak çaldı. Hırsızların buzağıyı çalma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızlar çaldıkları buzağıyı binek araca bindirerek birkaç dakika içerisinde gözden kayboldu.

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