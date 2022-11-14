İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bahçe kapısından atlayıp köpeği böyle çaldı

Eskişehir’de bir bahçeye girerek köpek çaldığı iddia edilen şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Eskişehir'de bir bahçeye girerek köpek çaldığı iddia edilen şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.


Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşanan olayda kimliği belirsiz bisikletli şahıs, bir evin bahçesine atlayarak köpek çaldı. Güvenlik kamerasına yakalanan görüntülerde, bisikletiyle geçen şahıs bahçe içerisindeki köpeği gözüne kestirdi. Yol kenarına bisikletini bırakan şüpheli, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bahçe kapısının üzerinden atlayarak köpeği çaldı. Çaldığı köpeği peşine takarak bisikletiyle uzaklaşan şahıs kayıplara karıştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.