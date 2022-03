"Bahçemizden utanır olduk" yakınması

Eskişehir'de yaşadıkları apartmanın bahçesini, alkol, sigara atıkları ve diğer çöplerden temizlemekten bıkan sakinler, "Bahçemizden utanır olduk" yakınmasında bulunuyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan evlerin bahçelerinde, son aylarda fazlasıyla sigara ve alkol çöpleri görülmeye başlandı. Özellikle Mimar Sinan Sokak ve Coşkuner Sokakta yer alan apartman bahçelerinin büyük ve geniş olması, bu bölgeyi geç saatlerde alkol kullanan insanların uğrak yeri haline getirdi. Sokakların başından sonuna kadar her apartmanın bahçesinde aynı manzaranın görülmesi ve geceleri bahçelerden çok fazla ses gelmesi apartman sakinlerine de sitem ettiriyor.

“Biz temizlemekle başa çıkamıyoruz artık”

Uzun yıllardır Billur Sokakta yaşayan Hasan Yener, bu çöplerin miktar olarak son aylarda daha da arttığını söyledi. Apartman olarak düzenli şekilde temizlik yapmalarına rağmen alkol ve sigara atıkları, diğer çöplerle başa çıkamadıklarını dile getiren Yener, “Biz her gece yüksek sesli müzikler dinleyerek alkol içen insanların seslerini duyuyoruz. Apartmanlarımızın bahçeleri büyük olduğu için soğuk havalarda buralarda oturuyorlar. Ancak her sabah 5-6 tane alkol şişesi daha yenilerine ekleniyor. Bunun dışında çevre okullarda okuyan gençler de sigara içmek için buralara geliyor. Her yer sigara izmariti doldu. Biz temizlemekle başa çıkamıyoruz artık. Sadece sigara ve alkol çöpleri değil, onların yanında birçok poşet ve diğer ürünlerin çöplerini de bahçelerimize atıyorlar. Biz kendi bahçemizden utanır olduk. Kendi apartmanımızın bahçesine çıkmak istemiyoruz. Tüm sokak sakinleri olarak bu durumun çözüme kavuşmasını rica ediyoruz” dedi.