Bakan Dönmez, Eskişehir'de seçim bürosu açılışına katıldı

Eskişehir'de AK Parti'nin seçim irtibat bürosu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla açıldı.

AK Parti seçim çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların Türk bayraklarıyla kortej oluşturarak geldiği Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan seçim irtibat bürosu önünde yoğun kalabalık oluştu. AK Parti çalışmalarının yürütüleceği seçim irtibat bürosu açılışına Enerji Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti milletvekilleri Emine Nur Günay ile Nabi Avcı, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurdele kesilerek hizmete başlayan büronun açılışında konuşan Bakan Dönmez, seçim çalışmalarının öneminden bahsederken, vatandaşa hizmet edilecek büronun hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ettiğini söyledi.