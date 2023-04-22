Bakan Dönmez huzurevi ve hastanede bulunan vatandaşlarla bayramlaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de Safiye-Gönül Bayar Huzurevi ve Osmangazi Üniversitesi Sağlık Araştırma Uygulama Hastanesi'nde vatandaşlarla bayramlaştı.

AK Parti Eskişehir 1. sıra Milletvekili Adayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de birtakım bayram ziyaretlerinde bulundu. Safiye - Gönül Bayar Huzurevi'ni ziyaret eden Bakan Dönmez, yaşlı vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Huzurevi sakinlerine çiçek taktim eden Bakan Dönmez, vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti. Bakan Dönmez'in kullandığı Togg ise vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Huzurevi ziyaretinin ardından Osmangazi Üniversitesi Sağlık Araştırma Uygulama Hastanesi'ne giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Kamil Çolak karşıladı. Bakan Dönmez, Osmangazi Üniversitesi Sağlık Araştırma Uygulama Hastanesi'nde çalışan personeller, yatan hastalar ve yakınlarıyla sohbet edip bayramlarını kutladı.

Ayrıca Bakan Dönmez gazetecilerin de bayramını tebrik etti.