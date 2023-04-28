Bakan Dönmez, İnönü'deki Kümbet Akpınar Mahallesi Sosyal Tesislerin açılışını yapacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İnönü Belediyesinin 4'üncü Sosyal Tesisinin açılışını gerçekleştirecek

Bakan Dönmez'in 30 Nisan Pazar Saat 12.00'da İnönü İlçesine yapacağı ziyaret programı belli oldu.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan Kümbet Akpınar Mahallesi Sosyal Tesislerin açılış töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımları ile gerçekleştirilecek. Eskişehir'de bulunan ilçe belediyeler arasında sosyal tesis yapım çalışmaları ile ön plana çıkan İnönü Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaya göre; ilçeye kazandırılacak dördüncü tesis olan Kümbet Akpınar Mahallesi Sosyal Tesislerinin açılış törenine tüm Eskişehirlilerin davetli olduğu belirtilerek açılış sonrası Bakan Dönmez'in mahalle sakinleri ve İnönülüler ile bir araya geleceği belirtildi.