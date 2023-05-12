Bakan Dönmez MEGEM'de eğitim alan kursiyerlerle bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, istihdama sunduğu büyük katkı ile Türkiye'ye örnek olan Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi'nde (MEGEM) eğitim alan kursiyerler ve merkezden mezun olup istihdam edilen gençlerle buluştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Genç İstihdamı” programı çerçevesinde BEBKA'nın katkılarıyla Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir OSB tarafından kurulan, istihdama sunduğu büyük katkı ile Türkiye'ye örnek olan Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM A.Ş.) kursiyerleri ve merkezden mezun olup istihdam edilen gençlerle bir araya geldi. Eskişehir OSB'de gerçekleşen toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yanı sıra Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Zeki Durak, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, MEGEM Yönetim Kurulu Başkanı ve Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Samet Özkaya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Derya Çıraklı ve kamu kurum temsilcileri katıldı.

“31 kurs sonunda 1563 kişiyi iş sahibi yaptık”

Toplantıda söz alan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, MEGEM'in yapısı hakkında Bakan Dönmez'e bilgi verdi. Başkan Küpeli, Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir OSB tarafından 2009 yılında kurulan ve son yıllarda BEBKA'nın katkılarıyla merkezde yürütülen 31 kurs sonunda 1563 kişiyi iş sahibi yaptıklarını aktardı.

“Yılda toplam 400'den fazla kişiyi sanayimize kazandırıyoruz”

Her kurs dönemimizde 100'ün üzerinde genci Eskişehir sanayisine kazandırdıklarını söyleyen Başkan Küpeli, “Merkezimizde verilen eğitimler sayesinde yılda toplam 400'den fazla kişiyi sanayimize kazandırıyoruz. İşgücü açığının azaltılmasına çok önemli bir katkı sağlamış oluyoruz. Kamu kurumlarıyla gerçekleştirdiğimiz ilave protokollerle kurs verdiğimiz kesimi sürekli geliştirmekteyiz. Özellikle dezavantajlı kardeşlerimizi de burada eğitime alarak onları da iş yaşamına kazandırıyoruz. Bugüne kadar yetiştirdiğimiz her bir kursiyerimizin birer altın bileziği olmasını sağladık. Eskişehir'de aslında işsizlik sorunu yok işçisizlik sorunu var. Bizde MEGEM ile buna çare olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Eskişehir'de yüksek istihdam oranları sağlandı”

BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Zeki Durak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen “Genç İstihdamı” teması çerçevesinde yürütülen “İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları” çerçevesinde Eskişehir'de pek çok gence iş imkanı sunduklarını söyleyerek, “Eskişehir'de Eskişehir OSB ve MEGEM ile yaptıkları iş birliği sonucunda şu ana kadar yürütülen çalışmalarda yüksek istihdam oranları sağlandı” dedi.

“Eskişehir'e İstihdam Kariyer Ofisi'ni kuracağız”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Genç İstihdamı” teması çerçevsinde BEBKA, Eskişehir OSB ve MEGEM ortaklığında yürütülen çalışmayı kentteki işsizlik sorununu çözümü noktasında çok değerli bulduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Bakan Dönmez, Eskişehir'de gençlere yeni istihdam alanları açmak için ‘Eskişehir İstihdam Kariyer Ofisi' projesini hayata geçireceklerini aktararak, “Kentimizde okullaşma oranı çok yüksek. İstihdam noktasına gelince bazı sıkıntılarımız var. 3 ay gibi kısa süre içerisinde merkezimiz aracılığıyla istihdam etmişiz. Yeter ki isteyelim, bir gencimiz çalışmak istiyorsa en azından fırsat vermek bizim görevimiz. Yeni dönemde kritik yatırım stratejik alanlarımızdan bir tanesi de insana yatırım olarak belirledik. Genç işsizliği azaltmak için Eskişehir İstihdam Kariyer Ofisi projesini hayata geçireceğiz. Helva yapmak için un, şeker ve yağ var ancak helvacı yoktu. Şimdi bu helva karma işlemini hep birlikte yapacağız. Bu yüzyıla yakışır çalışmayı hedefliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Dönmez programa katılan gençlerin sorularını yanıtladı. Eskişehir OSB Müdürlüğü'ndeki programın ardından Bakan Fatih Dönmez ve beraberindeki heyet, Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi MEGEM'i ziyaret ederek, verilen eğitimler hakkında bilgi aldı.