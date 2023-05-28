Bakan Dönmez oyunu Eskişehir'de kullandı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur oy kullanma işlemi için Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesinde bulunan Eti Maden İşletmeleri İlkokulu gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. 2023 numaralı sandıkta oyunu kullanmasının ardından okul bahçesinde açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, seçimlerin ilk kez ikinci tura kalmasının demokrasi örneği olduğunu, 2023 numaralı sandığın da şans getirmesini dileyerek, seçimin hayırlı olmasını diledi.

“Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil planladığımız şekliyle ve devam ediyor “

İlk kez ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir sakinlik olduğunu ve birinci turda olduğu gibi gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Bakan Dönmez, konuşmasında şunları söyledi;

“Biraz önce biz de Eti Maden İşletmeleri Ortaokulunda oyumuzu attık. Memleketimiz, kentimiz ve vatanımız için hayırlı uğurlu olsun. Sakin geçen bir seçim var. Tabii Türkiye ilk defa ikinci tur seçimlerini tecrübe ediyor. Demokrasimiz kazanacak. Halkımız kazanacak ve sandıktan çıkan sonuca herkes saygı gösterecek. Öte yandan biliyorsunuz enerjiyle ilgili olarak da seçimlerin yapıldığı okullarda ve oyların sayılacağı noktalarda seçim kurullarında da gerekli tedbirleri birinci turda olduğu gibi almıştık. An itibariyle de herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Planladığımız şekliyle devam ediyor. Vatana millete tekrar hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yine 2023 numaralı sandıkta oy kullandım, inşallah uğurlu gelir. Geçtiğimiz seçimde burada önde çıkmıştık. İnşallah bunda da öyle olur.”