Bakan Dönmez pazarcı önlüğünü giydi, çilek tezgâhının başına geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Seyitgazi'deki pazar ziyaretinde çilek tezgâhının başına geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak Seyitgazi ilçesine ziyarette bulunan Bakan Dönmez, ilk olarak esnafla buluştu. Kahvehanedeki vatandaşların davetini kırmayan Dönmez, burada vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Bakan Dönmez, esnaf ziyaretinin ardından ilçedeki pazarcılarla da buluştu. Pazar esnafıyla tek tek sohbet eden Dönmez, çilek satan bir esnaf tezgahının başına geçti. Pazarcı önlüğü giyen Bakan, vatandaşlara çilek ikram etti.