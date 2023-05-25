Bakan Dönmez TEI'de üniversitelilerle bir araya geldi

C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TEI'de ikincisi düzenlenen “Gençliğin Enerjisi TEI'de Buluşuyor” programında bu kez de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Dönmez, TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Saim Dinç ve TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ile gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı.

TEI'nin ev sahipliğinde ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleşen etkinlik çerçevesinde, öğrencilere ilk olarak TEI yerleşkesi gezdirildi ve ülkemizin lider motor şirketinin geçmişten günümüze kat ettiği yol aktarıldı. Ardından Bakan Fatih Dönmez, TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Saim Dinç ve TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, Eskişehir'deki üç üniversiteden gelen öğrencilerle buluştu. Bakan Dönmez, gençlere enerjide dışa bağımlı olmamanın önemini anlattı. TEI gibi kuruluşlar sayesinde dışa bağımlılığın azaldığını ifade etti. TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Saim Dinç ise gençlerin Türkiye'yi daha ileri götüreceğine vurgu yaptı. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit de çalışma hayatında yaşadığı tecrübeleri aktardı ve gençlere tavsiyelerde bulundu. Dönmez, Dinç ve Akşit konuşmalarının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.