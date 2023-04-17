Bakan Dönmez'den Cumhur İttifakı ortaklarına ziyaret

Eskişehir'de seçim çalışmalarını sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhur İttifakı ortağı olan partilerin il başkanlıklarını ziyaret etti.

Ak Parti Eskişehir 1'inci sına milletvekili adayı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçim çalışmalarına devam ediyor. Cumhur İttifakı ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi ve HÜDA PAR'ın Eskişehir il başkanlıklarını ziyaret eden Bakan Dönmez'e, milletvekili adayları ve partililer eşlik etti. İlk olarak MHP Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Dönmez'i, İl Başkanı İsmail Candemir karşıladı. İl Başkanlığında partililer ile kısa bir toplantı gerçekleştiren Bakan Dönmez, milletvekili adaylarıyla birlikte yürüyerek Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığına geçti. Orada YRP İl Başkanı Osman Mandacı ve partililer ile görüşen Bakan Dönmez, çıkışta TOGG'a binerek Büyük Birlik Partisi ve HÜDA PAR'ın olduğu binaya doğru yola çıktı. Önce BBP İl Başkanı Selim Acabay ile görüşen Bakan Dönmez, daha sonra HÜDA PAR İl Başkanı Mürsel Gülsarı ile kısa bir toplantı gerçekleştirdi.