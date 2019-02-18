Bakan Koca: "Uçak ve helikopter ambulans ile vatandaştan ücret almadan taşıma yapan tek ülkeyiz"

Eskişehir Şehir Hastanesine gelerek Ambulans Teslim Töreni'ne katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Uçak ve helikopter ambulans ile vatandaştan ücret almadan ülke içinde ücretsiz taşıma yapan tek ülke olduğumuzu söylemek istiyorum” dedi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Sağlık Bakanı Koca, valilik ziyaretinin ardından Şehir Hastanesine geldi. Burada hastane için gelen Ambulans Teslim Töreni'ne katılan Bakan Koca, şehir hastanelerini üniversitelerin de bulunduğu hastaneler olarak konumlandırdıklarını söyleyerek, “Eskişehir'e sağlık alanında özellikle son dönemde yapılan yatırımlar, her geçen gün bir eksiği kapatarak özellikle Cumhurbaşkanımızın 'benim hayalim' dediği şehir hastanelerinin bugüne kadar 99 hastaneden bir tanesi de Eskişehir'de hasta kabulüne başlamış oldu. Ayrıca Yunus Emre Devlet Hastanesi de yakın zamanda 825 yatağı ile 150 bine yakın kapalı alanı ile hizmete açılmış oldu. Şehir Hastanemizin toplam yatak sayısı bin 48 kapalı alanı 333 bin metrekare, 35 ameliyathanesi olan bir hastaneden bahsediyoruz. Şehir Hastanesinde bugüne kadar özellikle Ocak ayı itibariyle toplam doluluk oranı yüzde 82.2 oldu. Yani kısa bir zaman diliminde o kadar kapasitenin olmuş olması son derece önemli. Buradan şehir hastanelerinin fonksiyonu ile ilgili yer yer siyasi alanda yapılan tartışmalara da bir cevap olsun diye söylüyorum. Şehir hastanelerini özellikle üniversitelerimize de açarak ve birden fazla üniversite ile birlikte kullanılma imkanı da kanun maddesi geçtiği için söylüyorum, imkanı oluştuğu için bundan sonraki süreçte şehir hastanelerimizi, üniversitelerimizin de bulunduğu hastaneler olarak konumlandırıyoruz. Yani nitelikli insan gücünü bu kadar son derece ileri teknoloji ile donanmış fiziki yapılarda bu imkanlardan istifade etmesini daha nitelikli ve kaliteli bir hizmet sunmanın bir aracı olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ambulans sayımız 632'den 4 bin 910'a çıktı”

Türkiye'deki ambulans sayısının 4 bin 910'a çıktığını aktaran Bakan Koca, “Ambulans sayımız biliyorsunuz 632'den bu süreçte 4 bin 910'a çıktı. Biz yakın dönemde ihalesi yapılarak teslimi yapılmış olan 800 tane ambulans temin ettik. Yani 632 olan ambulans sayısının olduğu bir dönemden tek seferde 800 ambulansın alındığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu 800 ambulansın yarısı da 4x4 olmak üzere olmak üzere planlandı. Bugün ise ilk partinin Eskişehir'e verildiği 10 tane ambulansın teslimini yapıyoruz. 10 tane ambulansın 4 tanesi 4x4 olmak üzere şimdi teslimi yapılıyor. Devamında da 6 tanesi geliyor olmuş alacak. Yılın ikinci yarısında da kalan parti ile ilgili yine Eskişehir için vermeyi planladığımızı buradan söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Hem ülke içinde hem dışarıdan hastanın gelişini ücretsiz yapan tek ülkeyiz"

Bakan Koca, hava ambulans ve hava helikopter kullanımını ücretsiz yapan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyerek, “Dünyanın hiçbir yerinde uçak ambulans, helikopter ambulansları ile hastadan hiçbir ücret almadan ülkenin her tarafında ihtiyaç halinde bu transfer yapılabiliyor. Eskiden olduğu gibi yurt dışına hasta gönderilirdi. Bütün yıl boyunca geçmiş dönemde gönderdiğimiz hasta sayısı 25 oldu. Bu 25 kişide ağırlıklı olarak büyük elçi, yurt dışında kalanlar oldu. Ama dışarıdan bizim getirdiğimiz hastalar da bu süreçte ücret alınmadan oldu. Ağırlıklı olarak dışarıdan hastanın geldiği ülke de Suudi Arabistan olmuştu umre ve hac döneminde. Bunu da ücretsiz yapan, bu kadar yaygın helikopter ambulans, uçak ambulans ile vatandaştan ücret almadan hem ülke içinde hem ülke içinde hem dışarıdan hastanın gelişini 82 milyonluk düşünerek ve ücretsiz yapan tek ülke olduğumuzu buradan söylemek istiyorum” diye konuştu.

Törenin ardından hastanede bulunan servislerde hasta ziyareti yapan Bakan Koca, daha sonra SMA ve otizmli çocuklar ve aileleri ile yemekte bir araya geldi. Çocuklar ve aileleri ile bir süre sohbet eden Bakan Koca, bol bol fotoğraf çektirdi.

Öte yandan Bakan Koca'ya programında Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Eskişehir Sağlık Müdürü Uğur Bilge ve beraberindeki heyet eşlik etti.