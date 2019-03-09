İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Kurum, Eskişehir'de

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir takım ziyaretler ve programlara katılmak üzere hava yoluyla Eskişehir’e geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir takım ziyaretler ve programlara katılmak üzere hava yoluyla Eskişehir'e geldi.


Bir takım ziyaretler ve programlara katılmak üzere hava yolu ile Eskişehir'e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nda Vali Özdemir Çakacak ve il protokolü tarafından karşılandı.


Karşılamaya Vali Özdemir Çakacak'ın yanı sıra Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Prof. Dr. Emine Nur Günay, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve ilgili kamu kurum müdürleri katıldı. Karşılamadan sonra Bakan Kurum, programlarına katılmak üzere havalimanından ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.