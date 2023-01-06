Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eskişehir'e geldi. Bakan Özer, kentte ilk olarak Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Özer, valilik makamına geçti. Burada Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'da şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Özer, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından Kurşunlu Camii'nde Cuma namazını kılan Bakan Özer, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Özer, burada AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan'dan şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.