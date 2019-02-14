Bakan Selçuk, engelli ve aileleri ile buluştu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eskişehir'de engelliler ve aileleri ile bir araya geldi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Selçuk, son olarak engelli ve engelli aileleri ile Eskişehir'de bulunan bir otelde buluştu. Burada önce engelli ve engelli aileleri ile sohbet eden ve fotoğraf çektiren Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, daha sonra kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada, engellilerin hayat standartlarının yükselmesi açısından Türkiye'nin örnek bir ülke olduğunu söyleyerek, “Hamdolsun, ülkemiz bugün, engelli kardeşlerimizin hayat standardının yükseltilmesi ve geleceklerinin garanti altına alınması bakımından tüm dünyaya rol model olabilecek bir seviyeye ulaştı. Tabi bu politikaları geliştirirken, güçlü bir zemin üzerinde ilerlememiz gerekiyordu. İşe en başta biliyorsunuz 2005'te Engelliler Kanunu ile hukuki altyapıyı hazırlayarak başladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini imzalayan ilk ülkelerden biri olduk. Engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı 2010 yılında anayasal güvence altına aldık. Erişilebilirlik kapsamında; ulaşım kolaylığı sağlayan kentler, binalar, okullar, park ve bahçeler inşa ettik ve etmeye devam ediyoruz. Engellilerimiz ve refakatçileri şehir içi toplu taşıma ve şehirlerarası demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat edebiliyorlar. Evlerinden okullarına ücretsiz taşıdığımız engelli öğrencilerimiz de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yine ücretsiz olarak öğrenim görüyorlar. İstiyoruz ki, yaşamlarını kendi başlarına sürdürebilecek bir destek sağlayabilelim. Yaşamlarını tek başına sürdüremeyen engelli kardeşlerimize bakım ve bakım destek hizmetlerimizi 2005 yılından bu yana etkili bir şekilde devam etmekteyiz. Gündüzlü bakım merkezlerimizde tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. 7 gündüzlü bakım merkezimizden 446 engellimiz yararlanıyor. 317 bakım merkezinde 24 bin engelli kardeşimize yatılı bakım hizmeti sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“56 bin kardeşimizi kamuda istihdam ettik”

Kamu dahil, belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğu getirdiklerini söyleyen Bakan Selçuk, toplam 56 bin engelli vatandaşın kamuda çalıştığını ifade ederek, “2018 yılı Eylül ayı itibarıyla istihdam edilen engelli işçi sayısı kamuda 15 bine yaklaştı. Özel sektörde ise 107 bin olmak üzere toplamda 120 bini aşkın işçimiz kamuda engelli olarak çalışmaktalar. Kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalarla engelli çalıştırma zorunluluğunda doluluk oranını yıldan yıla artırarak yüzde 80'lere çıkardık. Kamuda ise engelli memur istihdamı için, dünyada ilk kez ülkemizde 2011 yılında tüm erişilebilirlik sistemini oluşturarak E-KPSS'yi başlattık. Sınav ücretinin de biz karşılıyoruz. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin iken, bugün bu rakamı 10 kat artırarak 56 bin kardeşimizi kamuda istihdam ettik. Malumunuz, Aralık ayında 2 bin 504 engelli kardeşimizin atamasında Cumhurbaşkanımız himayelerinde gerçekleştirdik. 65 yaş üstü, çalışamayacak durumda olan veya iş bulamayan engellilere bağlanan aylıkları yüzde 200 ile yüzde 300 oranında artırdık bildiğiniz gibi. Sağladığımız tüm bu imkânlar ile aslında sizleri daha fazla toplum hayatına, daha fazla çalışma hayatına katılmaları sizin başarı öyküleri yazabilmeniz için. Çünkü sizler bizlere, bizler ise sizlere emanetiz aslında. Kardeşlerimizin azmi ve kararlılığı bir araya geldiğinde ise ortaya gurur verici tablolar, başarı öyküleri çıkıyor” dedi.