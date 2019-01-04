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Bakan Varank Eskişehir'de

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir takım ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak Eskişehir’e geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir takım ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak Eskişehir'e geldi.


Ankara'dan karayolu ile Eskişehir'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ilk olarak Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan İlahiyat Camii'ne giderek Cuma namazını kıldı. Namazın ardından Eskişehir Valiliği'ne gelen Bakan Varank, burada valilik defterini imzaladı. Ardından valilik makamına bir süre kalan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, buradan AK Parti İl Binasına geçti. AK Parti'de basına kapalı olarak yapılan toplantının ardından TEİ'e gidecek olan Bakan Varank, T700 Motor Test Alanı açılışına katılacak.

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