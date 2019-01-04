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Bakan Varank Eskişehir'den ayrıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Eskişehir’den ayrıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Eskişehir'den ayrıldı.


Öğle saatlerinde Ankara'dan karayolu ile Eskişehir'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk olarak Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan İlahiyat Camii'nde cuma namazını kıldı. Daha sonra TEİ'de T700 Motor Test Alanı'nın açılışını yaptı. Ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan fabrikaları ziyaret eden Varank, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Varank, ziyaretlerinde fabrika yetkililerinden bilgiler aldıktan sonra vatandaşlar ile sohbet etti.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank son olarak Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile İstanbul'a gitmek üzere Eskişehir Tren Garına hareket etti. Burada trenin rötar yapması nedeniyle garda yarım saatten fazla beklemek zorunda kalan Bakan Varank, ziyaretini tamamlayarak YHT ile Eskişehir'den ayrıldı.

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