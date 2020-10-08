Bakan Yardımcısı Büyükdere'den Eskişehir sanayisine övgü

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Eskişehir sanayisinden övgü ile söz etti. Büyükdede, “Eskişehir bizim için özel bir kent. Burada güçlü bir sanayi altyapısı var. Katma değer üreten bir il” dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Dr. Çetin Ali Dönmez'i ağırladı. Ziyarette Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven de yer aldı. Başkan Küpeli, gerçekleşen ziyarette Bakan Yardımcıları Büyükdede ve Dönmez'e pandemi döneminde alınan kararlar ve normalleşme sürecinde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi. Küpeli, özellikle yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede normalleşmenin başladığı haziran ayından itibaren yaşanan ivmeyle ciddi mesafe alındığını aktardı.

“Son 10 yılın yatırım rekorunu kırdık”

Eskişehir'e yatırım noktasında son yılın en yüksek rakamlarına ulaştıklarını aktaran Küpeli, "Normalleşmenin başladığı haziran ayıyla birlikte ciddi bir hareketlenme var. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bu sene son 10 yılın yatırım rekorunu kırdık. 8 ayda 37 yatırımcıya 765 bin metrekare arsa tahsisi yapıldı. Pandemi süreci bizi bir miktar etkilese bile haziran ayıyla birlikte normalleşmenin başlaması bizi önceki rakamlarımıza ulaştırdı” dedi. Küpeli, ayrıca haziran ayı ve sonrasında doğalgaz ve elektrik tüketiminde beklenen seviyelere gelindiğini belirtti.

“Gemlik Limanı ve Hasanbey bağlantısı bizim için önemli”

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinin yüksek teknoloji üreten bir OSB olduğunu ifade eden Başkan Küpeli, bu oranın yüzde 15 seviyesinde olduğunu aktardı. Küpeli, Hasanbey Lojistik Merkezi ve Gemlik Liman Bağlantısının Eskişehir sanayisinin gelişimi açısından son derece önemli olduğunu Bakan Yardımcıları Büyükdede ve Dönmez'e iletti.

“Eskişehir katma değer üreten bir il”

Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Eskişehir'in kendileri için özel bir il olduğunu aktararak, "Eskişehir'e değer veriyoruz. Eskişehir bizim için özel bir kent. Burada güçlü bir sanayi altyapısı var. Katma değer üreten bir il. Eskişehir ayrıca raylı sistemler ve havacılık sanayisinin kalbi. Bu iki sektördeki payı daha da artırmalıyız. Yeni yatırımlar şehrimize kazandırmalıyız" diye konuştu. Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez ise, “Eskişehir sanayisi çok güçlü, burada çok kaliteli firmalar var. Güçlü bir ihracat yapınız var” ifadelerinde bulundu.

Bölge Müdürlüğü ziyaretinin ardından Büyükdede, organize sanayi bölgesinde birtakım incelemelerde bulundu.