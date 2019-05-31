İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Yardımcısı Safran, Vali Çakacak'ı ziyaret etti

Çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir’e gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof.

Çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, beraberindeki heyetle birlikte Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.


Valiliğe gelişi esnasında Vali Çakacak tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Safran, ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Bakan Yardımcısı Safran'ı ve beraberindeki heyeti Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu bildirdi.


Bazı programlara katılmak için ilimize geldiğini belirten Bakan Yardımcısı Safran ise, Eskişehir'de bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu iletti. Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Bakan Yardımcısı Safran, diğer programlarına katılmak üzere Valilik binasından ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.