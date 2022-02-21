Bakımsız duvar onarılmayı bekliyor

Eskişehir'de günde binlerce kişinin önünden geçtiği ve turistlerin ziyaret ettiği Haller Gençlik Merkezi'nin duvarı onarılmayı bekliyor.

Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda yer alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait Haller Gençlik Merkezi'nin dış duvarında oluşan hasar, vatandaşlar için tehlike oluşturuyor. Eskişehir'in önemli simgelerinden ve vatandaşların çok sık kullandığı güzergahlardan biri olan Haller Gençlik Merkezi'nin dış duvarında oluşan hasar, kaldırımda yürüyen vatandaşlar için tehlikeli bir hal almaya başladı. Cam kenarında yer alan duvarın bakımsız hali dikkat çekmeye devam ediyor. Duvarın bir parçasının neredeyse yere düştüğü ve kötü bir görüntüye yol açtığı gözlemlendi. Yolu kullanan vatandaşlar, duvarın acilen onarılması gerektiğini, aksi takdirde bir kaza yaşanması ihtimali olduğunu söyledi.

Haller Gençlik Merkezi, Eskişehir'de bulunan tarihi Yaş Sebze ve Meyve Hali Binasının kullanılmaması ve şehirde kötü bir görüntü oluşturmasından dolayı 2000 yılında restore edilmesiyle oluşturuldu. O yıldan bu yana çarşı, eğlence ve alışveriş merkezi olarak vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.