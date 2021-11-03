Baksan'da hafriyat ve atık temizliği

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, ilçedeki hafriyat ve gelişi güzel atılmış atıkların temizlenmesi için gerçekleştirdiği çalışmalara Baksan Sanayi Sitesi'nde devam etti.

Tepebaşı Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği hafriyat ve gelişi güzel atılmış atıklar için gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, son olarak Baksan Sanayi Sitesi'nde temizlik çalışması yaptı. İş makineleri ile yapılan temizlikte atıklar, kepçeler ile kamyonlara yüklenerek hafriyat alanlarına taşındı. Baksan Sanayi Sitesi esnafları, gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, belediyeye teşekkürlerini iletti.

Belediye yetkilileri ise, atık temizleme çalışmalarının devam edeceğini belirtirken, çevre temizliği konusunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Çevre temizliğinin herkesin duyarlılığı ile sağlanabileceğini kaydeden yetkililer, tüm uyarılara rağmen hafriyat ve diğer atıklarla çevrenin kirletilmeye devam ettiğini vurguladı. Yetkililer, çevreyi kirleten kişilere karşı tüm vatandaşların hassasiyet göstererek ihbarda bulunması gerektiğinin altını çizdi.