Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce 3 ilde eş zamanlı gerçekleşen 'Bal Tuzağı 6' adlı fuhuş operasyonunda 11 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Fuhuşla Mücadele ve İnsan Ticareti' suçları kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, internet ortamında faaliyet gösteren siteler üzerinden fuhşa aracılık yaptığı değerlendirilen internet sitesi yöneticileri tespit edildi. Ekipler, Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat doğrultusunda 30 Nisan günü saat 07.00 itibariyle Eskişehir merkezli olmak üzere İzmir ve Muğla'da eş zamanlı olarak 'Bal Tuzağı 6' adlı operasyonu başlattı. Operasyonda 11 şüpheli, polis ekipleri tarafından İzmir ve Muğla'da yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca ekiplerce, şüphelilere ait banka kartları, cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyallere el konuldu.

Öte yandan kente getirilen şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.