Balaban parkı yenileniyor

Yapılan açıklamaya göre; daha yeşil, daha ferah bir Sivrihisar için park ve yeşil alan kazandırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Belediye tarafından oyun grupları ve parkur serisi yapılan Balaban parkı oyun alanına kauçuk zemin kaplaması yapılacak ve kamelyalar yerleştirilecek. Ayrıca alanda vatandaşlar için 10 araçlık otopark oluşturuldu. Bölgenin, çiçeklendirme ve aydınlatma çalışmaları ardından ilçeye yakışır güzel bir park haline geleceği belirtildi.