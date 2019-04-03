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Balaban parkı yenileniyor

Sivrihisar Belediyesi, Elmalı mahallesinde bulunan Balaban parkta yenileme çalışmaları başlattı.


Yapılan açıklamaya göre; daha yeşil, daha ferah bir Sivrihisar için park ve yeşil alan kazandırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Belediye tarafından oyun grupları ve parkur serisi yapılan Balaban parkı oyun alanına kauçuk zemin kaplaması yapılacak ve kamelyalar yerleştirilecek. Ayrıca alanda vatandaşlar için 10 araçlık otopark oluşturuldu. Bölgenin, çiçeklendirme ve aydınlatma çalışmaları ardından ilçeye yakışır güzel bir park haline geleceği belirtildi.

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