Balığa fırtına vurdu

Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde gerçekleşen fırtına, balık verimini düşürdü. Barbun, Karadeniz mezgit, lüfer, palamut ve dil balığı gibi ürünler Eskişehir'deki tezgâhlarda yerini boş bıraktı. Tezgâhlarda satışı devam eden hamsi, çinekop, levrek ve çupra balığı ise kısıtlı miktarda geliyor. Eskişehirli balık satıcıları, hava şartlarının iki gün içinde düzeleceğini belirterek, balıklarda bolluk olacağını söyledi.

“10 kasa hamsi alırken, 1 kasa alıyoruz”

Eskişehir Balıkçılar Çarşısı esnaflarından Muharrem Şahin, “Şu an denizlerimizde fırtına olduğu için balıklar çok kısıtlı geliyor. Dil balığı, barbun, Karadeniz mezgit, lüfer ve palamut şu anda tezgâhlarda yok. Fiyatlar aşağı yukarı aynı. İki gün sonra hava düzeliyor. O yüzden fiyatların artacağını düşünmüyorum. Tüm balıklarda azalma. Örneğin 10 kasa hamsi alırken, 1 kasa alıyoruz” diye konuştu.