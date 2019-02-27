Balığın bereketi devam ediyor

Kış aylarında tüm çeşitleriyle mutfaklardan eksik edilmeyen balık, şubat ayında da bereketiyle yüzleri güldürüyor. En sağlıklı besinlerin başında gelen balık bu sezon düşük fiyatı ve bolluğuyla tezgahlarda vatandaşlarla buluşuyor. İçerdiği doymamış yağ asidi ile kolesterolü dengeleyen bir besin olarak balık, omega 3 zenginliği ile de vücuttaki iltihabı azaltarak kan pıhtılaşması ve kalp ritmi bozukluğunun önüne geçmeye yardımcı oluyor. Göz sağlığına da iyi gelen balık damar yolu sorunlarına engel oluyor. Balığın bir kültürü olduğunu ifade eden Balıkçı Hülya Akkoyun, zinde kalmak isteyenlerin balığı sofrasından ayırmamasını tavsiye etti. Şubat ayında balığa ilginin arttığını sözlerine ekleyen Akkoyun, “Balık bu sene bereketliydi, şubat ayına da biz bereketli girdik. İstavrit bol, hamsi, levrek, çupra, küpes ve mezgit çok bol, balığımız çok bol. Şubat ayı bereketli geçiyor. Balığa ilgi de çok. Birde balık kültürü yerleşmeye başladı. Ben hep söylüyorum, haftada 2-3 kere balık tüketilmeli. Vücudumuz balık değerlerini aldığı zaman zinde kalır. Uyanışımız daha farklı olur, fonksiyonlarımız farklı işler. Doktorlarımız zaten söylüyor, bu tüketilmesi gereken bir besin ve doğal bir kaynak, bozulmamış bir kaynak. Bu besinleri hepimizin tüketmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Her şeyin tazesi tüketilmeli”

Vatandaşlarla sohbet ederek balığın faydalarını anlattığını söyleyen Balıkçı Akkoyun, marketlerde bu iletişimin mümkün olmadığını belirtti. Dondurulmuş veya paketlenmiş gıdaların tazesinin yerini tutamayacağını aktaran Akkoyun, “Biz vatandaşları bilgilendiriyoruz. Burada palamut var hakikaten değerli, kıymetli. Mezgitimiz var yararlarını anlatıyorum, çocuklu geldiğinde ona göre anlatıyorum, gözlere faydasını anlatıyorum. Bizler iletişim halindeyiz ama marketlerde bu iletişimi bulamazlar. Biz detaylı bir şekilde balığı anlatıyoruz. Geceleri benim oğlum saat 00.00'de çıkıyor, bazen liman liman geziyor. Şimdi her zaman bir şeyin tazesi tüketilmeli. Balığın içinde katkı maddesi yok. Dondurulmuş gıdayı ben kendimde tüketmek istemem. Yeri gelir belki bende alırım ama onun yerine tazesini yemeyi tercih ederim ve daha uygun” şeklinde konuştu.