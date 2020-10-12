İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balık ölümleri Eskişehir sınırına sıçradı

Eskişehir ile Ankara sınırında yer alan Sarıyar Barajı’nda telef olup kıyıya vuran binlerce balık çevre halkı tedirgin etti.

Eskişehir ile Ankara sınırında yer alan Sarıyar Barajı'nda telef olup kıyıya vuran binlerce balık çevre halkı tedirgin etti.


Eskişehir'in Mihallıççık ilçesi ile Ankara'nın Nallıhan ilçesi sınırlarında bulunan Sarıyar Barajı'nın bazı noktalarında çok sayıda ölü balık görüldü. Nallıhan'ın Çayırhan Mahallesindeki balık ölümlerinin ardından Mihallıççık'ın Uşakbükü Mahallesinde de binlerce balık karaya vurdu. Balık ölümlerinin oksijen azlığı, kimyasal atık ya da tarım ilaçlarının suya karışmasından dolayı olabileceği tahmin ediliyor. Diğer yandan ölen balık cinslerinin; sazan, tatlı su kefali, karagöz, kızılkanat ve tatlı su kalyozu olduğu belirtilirken, bölgede balık tutarak geçimini sağlayan vatandaşların endişeli olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.